أحلام تحيي حفلا غنائيا جديدا بمسرح الأوسكار يوليو المقبل

أماني الغامدي(صدى):

تحيي الفنانة أحلام حفلاً غنائيًا على مسرح ” دولبي ” بلوس أنجلوس في يوليو القادم، والذى يعد مركز الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز أكاديمية الفنون السينمائية ” الأوسكار”.

وعبرت أحلام عن سعادتها بذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر “: ” مسرح دولبي، هو أحد المسارح الهامة في لوس أنجلوس، يعتبر منذ افتتاحه عام 2001 مركز الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز أكاديمية الفنون السينمائية ” الأوسكار “.

وتابعت ” كما يتم إقامة حفلات مباشرة للعديد من المغنيين الأمريكيين والأجانب، حفلي بإذن الله 27-7-2018، أنتظركم على المسرح الذى يليق بجمهوري “.