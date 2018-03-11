الموت كاد يصيب مئات اليمنيين على متن طائرة

فهمي محمد(صدى):

تعرَّضت طائرة ركاب يمنية، كانت في طريقها من عدن إلى القاهرة، إلى عطل فني عقب عشر دقائق من إقلاعها، ما أدى إلى هلع وفوضى بين الركاب.

وأشار مصدر ملاحي في مطار عدن الدولي، إلى أن مئات المسافرين اليمنين، قد نجوا من موت محقق بعد العطب الذي أصاب الطائرة، اليوم الأحد.

وأكد المصدر أن كابتن الطائرة نجح في العودة مرة أخرى إلى مطار عدن، والهبوط بسلام، دون توضيح العطب الذي أصاب الطائرة.

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية اليمنية أقلعت في رحلتها رقم 600 من عدن إلى القاهرة، عند الساعة 12 ظهر يوم الأحد.