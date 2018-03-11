اختتام بطولة المرشد للأشبال

سعيد العجل(صدى):

اختتمت مؤخراً بطولة الشيخ عبدالله المرشد رحمه الله للبراعم والأشبال الثانية بوادي لبن في الرياض لكرة القدم بمشاركة 250 لاعب ومنظم.

وذكر الأستاذ محمد المرشد مدير عام البطولة بأنه تم تحديد فئتين (7و8و9 ) سنوات فئة أولى و ( 10و11و12) سنوات فئة ثانية بحيث تلعب كل فئة مع بعضها كأعمار متقاربة لضمان المساواة والعدل بين الفئات السنية مضيفاً بأنه تم تخصيص رابط للتسجيل قبل موعد البطولة بوقت كاف وهي مفتوحة للجميع بهدف نشر الفرحة والابتسامة على اشبالنا وبراعمنا وقضاء وقتهم فيما يعود عليهم بالنفع .

مشيراً إلى أن البطولة تقام بشكل سنوي ولمدة يومين ويشارك فيها عدد من المنظمين من أصحاب الخبرة وكذلك من الحكام الذين يمتلكون المهارة كما يتم التعليق عليها بواسطة عدد من الخبرات الرياضية الذين أشعلوا أجواء المباراة بالحماس والإثارة.

وفي نهاية حديثة شكر المرشد كل من ساهم بالتنظيم والمتابعة وعلى رأسهم الأستاذ فهد المرشد المشرف العام وكافة المشاركين والحضور.

يذكر بأن هذه البطولة تسبق انطلاق بطولة الثمانين التي تعقد كل عام في شهر رمضان المبارك للكبار منذ سبع سنوات وتحضي بمشاركة إعلامية ومستوى فني كبير وحضور جماهيري يتجاوز الآلاف مما ساهم بدعم بعض الأندية بالعديد من الاعبين المميزين وهي على كأس الشيخ عبدالله المرشد رحمه الله .