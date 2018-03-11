الإماراتية شما بن فارس المزروعي من أهم 7 نساء في العالم

دبي(صدى):

وضعت مؤسسة ” سي. إن. بي. سي ” الإعلامية شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشئون الشباب الإماراتية، ضمن قائمة أهم 7 شخصيات نسائية شابة تحت سن 23 يقدن التغيير في العالم.

وجاءت هذه القائمة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وضمن الشعار الذي تم اختياره هذا العام لهذه المناسبة وهو ” العمل من أجل التقدم ” (#PressForProgress)، حيث تضم القائمة عددًا من الشخصيات النسائية الشابة في مختلف المجالات، واللواتي كان لهن دور فعال في تغيير مجتمعاتهن، وقصص وتجارب ألهمت العديد حول العالم.

كما اختيرت شما المزروعي مؤخرًا أيضًا من قبل ” فوربس الشرق الأوسط ” ، بالإضافة إلى وزير دولة للذكاء الصناعي عمر بن سلطان العلماء، ضمن النسخة الأولى لقائمة “30 عربيًا تحت سن الثلاثين ” ، والتي تضم عددًا من رواد الأعمال والفنانين والمشاهير والمبتكرين ذوي الأصول العربية تحت سن 30 عامًا.