بالفيديو.. إهمال نظافة مطعم يثير غضب المتابعين بمواقع التواصل

بكين(صدى):

أثار مقطع فيديو تداوله أحد زبائن مطعم صيني يرصد عدم نظافته ، غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مٌطالبين بمحاسبة مسئولي المطعم والعاملين به .

وأظهر مقطع الفيديو عدم نظافة المكان بالكامل ووضع الخضراوات أعلى اللحوم النيئة، كما وجد الطعام مكشوفا بالكامل وسط أدوات الطهى المتسخة، وذلك بالرغم من تنظيف المكان منذ ثلاثة أشهر من قبل ملتقط مقطع الفيديو، مما يشير إلى عدم تنظيفهم المكان منذ ذلك الحين.