بالفيديو.. إهمال نظافة مطعم يثير غضب المتابعين بمواقع التواصل
أثار مقطع فيديو تداوله أحد زبائن مطعم صيني يرصد عدم نظافته ، غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مٌطالبين بمحاسبة مسئولي المطعم والعاملين به .
وأظهر مقطع الفيديو عدم نظافة المكان بالكامل ووضع الخضراوات أعلى اللحوم النيئة، كما وجد الطعام مكشوفا بالكامل وسط أدوات الطهى المتسخة، وذلك بالرغم من تنظيف المكان منذ ثلاثة أشهر من قبل ملتقط مقطع الفيديو، مما يشير إلى عدم تنظيفهم المكان منذ ذلك الحين.
Food poisoning confirmed 👍🤢ViralHog
Posted by UNILAD on Thursday, March 8, 2018
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43860 ] نشر منذ 3 ساعات
سكروه وانتهى الخبر ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7730 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفيناشرهم☺
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27363 ] نشر منذ 1 ساعة
متابعين مواقع التواصل
لاشغله ولامشغله
يوم فرحانين ويوم زعلانين😂😂😂