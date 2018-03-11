مدرب الهلال لم يستقر على تشكيلته أمام الريان.. وصافرة ماليزية للمباراة

نواف السالم(صدى):

قال خوان براون مدرب الهلال، اليوم الأحد، إن مواجهة الريان القطري، المقرر إقامتها غدًا في إطار دوري أبطال أسيا، ستحدد ملامح المتأهلين لدور الـ 16.

وتابع ” براون ” : ” نواجه ضغط كبير في المباريات ونسعى للإنتصار على الريان في عقر داره ” ، مشيرًا إلى أن مواجهة الغد تختلف كلياً عن لقاء الذهاب بالرياض والريان سيختلف عن ماكان عليه باللقاء السابق، حسبما ذكر.

وأشار إلى أنه سيختار التشكيلة الانسب في المران الاخير، المقرر إقامته اليوم.

وعلى جانب أخر، تقرر بشكل رسمي أن يدير اللقاء، غدًا الأثنين الحكم الماليزي محمد أميرول.