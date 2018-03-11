5 حيل بسيطة لإخفاء شحوب البشرة

متابعات(صدى):

قدمت خبيرة تجميل ، بعض الحيل البسيطة التي يمكنكِ اتباعها لاستعادة النضارة الطبيعية وحيوية بشرتك سريعاً.

إليكِ أهم الحيل البسيطة التي لا غنى لكِ عنها لإخفاء شحوب البشرة.

1- سبراي الوجه المنعش

احتفظي معكِ دائماً بزجاجة صغيرة من الرذاذ المنعش للبشرة لتستخدميها على بشرتك عند الحاجة.

تحتوي أنواع رذاذ الوجه على العناصر المغذية والمرطبة كفيتامين C أو فيتامين E. كما تتوافر بعض الأنواع الغنية بخلاصات الزهور المنعشة كالورد أو اللافندر والتي تساعد كذلك على تحسين الحالة المزاجية وتهدئة الأعصاب.

2- تطبيق الكونسيلر

يُعّد الكونسيلر المستحضر السحري الذي يساعد على إخفاء عيوب البشرة لتبدو بمظهر حيوي ومشرق. تتوافر أيضاً أنواع من الكونسيلر المشرق والمعزز بجزيئات لماعة لتساعد على استعادة الإشراقة الطبيعية.

3- استخدام البلاش

البلاش، أو حمرة الخدود، من مستضحرات المكياج الأساسية التي تضفي على بشرتك مظهر وردي مشرق. اختاري اللون الزهري أو الخوخي من البلاش للحصول على مظهر طبيعي غير مصطنع.

4- ترطيب الوجه

ترطيب البشرة من أهم الخطوات التي عليكِ اتباعها خلال اليوم. استخدمي كريم مرطب غني بتركيبة مغذية تتغلغل بعمق داخل خلايا البشرة لتمدها بكافة العناصر اللازمة. استخدمي الكريم المرطب عدة مرات خلال اليوم للحصول على بشرة نقية ومشرقة دوماً. كما أن ترطيب البشرة قبل توزيع المكياج أمر ضروري للحصول على أساس ناعم.

5- إضاءة الوجه

استخدام مستحضرات الإضاءة للوجه أو الهايلايتر من الحيل الفعّالة التي تمنحكِ بشرة مشرقة بشكل طبيعي. حيث تعمل على عكس الإضاءة على الوجه لتبدين أكثر حيوية مع إخفاء آثار الإجهاد بشكل نهائي.