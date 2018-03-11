بحلول 2070.. الإسلام سيصبح أكبر ديانة في العالم

واشنطن(صدى):

كشف مركز ” بيو ” الأمريكي لأبحاث التغيرات الديموغرافية في الديانات الكبرى، عن تنبؤاته بأن يُصبح الإسلام أكثر الديانات انتشارًا في العالم بحلول عام 2070 م.

حيث أكد المركز، أن الإسلام هو الديانة الوحيدة في العالم التي تنتشر أسرع من وتيرة نمو سكان العالم، مشيرًا إلى أن عدد السكان المسلمين سينمو بنسبة 73 % بين عامي 2010 و2050، مقارنة مع 35 % لدى المسيحيين – ثاني أسرع ديانة نموًا في العالم.

وبناءً على توقعات مركز ” بيو ” ، سيبلغ عدد المسلمين سنة 2050 حوالي 2.76 مليار، فيما سيصل عدد المسيحيين إلى حوالي 2.92، حيث قال المركز الأمريكي: ” إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية الحالية، فمن المتوقع أن يتجاوز عدد المسلمين عدد المسيحيين بحلول نهاية القرن الحالي ” .