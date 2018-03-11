الأمم المتحدة تتدخل لحماية مسلمي الروهينجا من الفيلة البرية

نيويورك(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن نية الأمم المتحدة لبناء أكثر من 50 برجًا للمراقبة حول مخيمات اللاجئين من الروهينجا في بنجلادش؛ بسبب هجمات الفيلة البرية الخطرة، والتي تهدد أرواحهم.

وأشارت المصادر، إلى أن مخيمات اللاجئين تنتشر في الطرق التقليدية للتغذية والهجرة الخاصة بالحيوانات البرية، والتي تعرض اللاجئين لخطر تلك الحيوانات التي تعيث فسادًا في المعسكرات التي يقطنها ما يقرب من 500 ألف شخص.

وأوضحت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنجلادش، كارولين جلوك: ” إن 17 فريقًا من فرق الاستجابة لهجمات الفيلة البرية قد تشكلوا داخل معسكرات الروهينجا وتمكنوا بالفعل من صد هجمات العديد من الفيلة، بما فى ذلك مطاردة اثنين من الفيلة فى عمليات الاقتحام الأخيرة. ”

ومن الجدير بالذكر إنه قتلت الفيلة 10 أشخاص على الأقل، من الروهينجا، منذ أن وصل قرابة 700 ألف مسلم من ميانمار قبل 7 أشهر.