أم تعذب طفلها بطريقة وحشية

القاهرة(صدى):

أقدمت أم مصرية على تعذيب طفلها بطريقة وحشية بمساعدة زوجها ، حيث قامت بكيه وحرقه بالنار وصعقه بالكهرباء .

وتعود الواقعة عندما أستقبلت مستشفى كفر الشيخ بمصر طفل صغير مصاب بحروق وكدمات متفرقة بالجسم كادت تودي بحياته .

وقامت الشرطة المصرية بإلقاء القبض على الأم ، لاتهامها بتعذيب طفلها بالكي والحرق والصعق بالكهرباء بمساعدة زوجها، وإحداث إصابات شديدة به أدت لظهور سجحات وكدمات وكادت تفقده حياته.

وتبين أن الأم تزوجت عم طفلها بعد وفاة والده وقامت وبمساعدة زوجها بتعذيب الطفل، ويدعى يحيى يبلغ من العمر 3 سنوات، حيث اعتقد الزوج أن الطفل فارق الحياة ففر هاربا، كما هربت الزوجة وقام الأهالي والجيران بنقل الطفل لمستشفى كفر الشيخ وإبلاغ أجهزة الأمن التي تمكنت من ضبط والدة الطفل، حيث نفت تعذيبها لطفلها متهمة زوجها بتعذيبه لمشاكله المستمرة.