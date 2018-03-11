أم تعذب طفلها بطريقة وحشية
أقدمت أم مصرية على تعذيب طفلها بطريقة وحشية بمساعدة زوجها ، حيث قامت بكيه وحرقه بالنار وصعقه بالكهرباء .
وتعود الواقعة عندما أستقبلت مستشفى كفر الشيخ بمصر طفل صغير مصاب بحروق وكدمات متفرقة بالجسم كادت تودي بحياته .
وقامت الشرطة المصرية بإلقاء القبض على الأم ، لاتهامها بتعذيب طفلها بالكي والحرق والصعق بالكهرباء بمساعدة زوجها، وإحداث إصابات شديدة به أدت لظهور سجحات وكدمات وكادت تفقده حياته.
وتبين أن الأم تزوجت عم طفلها بعد وفاة والده وقامت وبمساعدة زوجها بتعذيب الطفل، ويدعى يحيى يبلغ من العمر 3 سنوات، حيث اعتقد الزوج أن الطفل فارق الحياة ففر هاربا، كما هربت الزوجة وقام الأهالي والجيران بنقل الطفل لمستشفى كفر الشيخ وإبلاغ أجهزة الأمن التي تمكنت من ضبط والدة الطفل، حيث نفت تعذيبها لطفلها متهمة زوجها بتعذيبه لمشاكله المستمرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43842 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 1 ساعة
وين العجوز الحاقده ماتعلق على مثل هذي الاخبار ولا حقدها على الرجال
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7729 ] نشر منذ 1 ساعة
مالت عليها😣وعلى زوجها☺
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1920 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يقطعك من الارض يتيم وتسوين به كذا
يامال السلال
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3645 ] نشر منذ 10 دقائق
ياربي لطفك …. هذي أم متنمره .. مريضه نفسياً .. ولا في أحن من قلب الأم ..💖 هذي ماتستاهل تكون أم .. حسبي الله عليها