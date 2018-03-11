معلمة تناشد ” التعليم ” بنقلها إلى الدمام لمراعاة ابنها المريض

نايف السالم(صدى):

روت معلمة تم نقلها إلى مدينة السعيرة التابعة لحفر الباطن، عن معاناتها؛ بسبب هذا القرار نظرًا لما يعاني منه ابنها الصغير.

وناشدت المعلمة وزارة التعليم؛ لنقلها إلى الدمام لتكون بجوار ابنها ؛ والذي يعاني من شلل رباعي ولايستطع السمع ولا الكلام ولايرى، ولايستطيع ايضاً اعزكم الله الاخراج نظراً لوجود نزيف بالدماغ وصرع مستعصي وفقاً ل التقارير المرفقه

وكشفت المعلمة عن تقارير توضح حالة ابنها الصحية – تحتفظ بها ” صدى ” – والتي أوضحت أنه يعاني من شلل دماغي رباعي وتيبس وصرع مستعصي.

وأوضح التقرير الطبي أن الطفل ” ب.م ” والبالغ من العمر 6 أعوام وثلاثة أشهر؛ يحتاج إلى رعاية ومتابعة مستمرة، من قبل مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران ، مؤكدًا على حاجته لرعاية خاصة من والدته بالمنزل.

يذكر أنه تم التقدم للجنة الظروف الخاصة بالوزارة، وتم رفض الطلب.

ويجدر الإشارة إلى أن مستشفى حفر الباطن قد تعذر بعدم قبول الحالة لعدم الامكانية،و مواعيد ومراجعات الحالة لدى مستشفى العسكري بالظهران ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.