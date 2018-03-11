بالصور.. ‏أمير ⁧الشمالية‬⁩ يدشن البرنامج الخاص بإقراض مربي الماشية في المنطقة

سعيد العجل(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتب سموه بالإمارة، اليوم البرنامج الخاص بإقراض مربي الماشية بمنطقة الحدود الشمالية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمملكة منير بن فهد السهلي، يرافقه عدد من القيادات الإدارية .

ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالسهلي ومرافقيه ، مؤكدًا أهمية الدور الذي تؤديه الصناديق الحكومية ومصادر الدعم الحكومي لمختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الثروة الحيوانية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتركز على تحويل نقاط القوة كافة لعوامل دعم للاقتصاد الوطني ودعم اقتصاديات المناطق بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة بإذن الله .

وقال سموه: تمتاز الحدود الشمالية بمراعيها الشاسعة ومحمياتها الزراعية والحيوانية وتحتاج لتنمية القطاع الزراعي ليكون نشاطا بارزا في اقتصاديات المنطقة لتلبية الحاجات الاستهلاكية.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بماتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من اهتمام كبير للأمن الغذائي والمائي المستدام وذلك سعيا لتحقيق التنمية الشاملة من خلال رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك مبادرات صندوق التنمية الزراعي .

ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بمنتج الإقراض الخاص بمربي الماشية في المنطقة الذي سيسهم بمشيئة الله في دعم الثروة الحيوانية كونها ثروة اقتصادية تعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة، إضافة لتحقيق أهداف الرؤية المتعلقة بتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

من جهته أعرب مدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمملكة عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حفاوة الاستقبال, مؤكدا أن المنتج الخاص بإقراض مربي الماشية بمنطقة الحدود الشمالية من ثمار اللقاء السابق بسموه الكريم وتقوم فكره تمويل النشاط عن طريق التمويل المباشر ضمن الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل .

ويستهدف الإقراض مربي الماشية المتفرغين من غير الموظفين المسجلين في سجلات وزارة البيئة والمياه والزراعة ويتضمن أهداف البرنامج توفير السيولة لدعم صغار مربي الماشية لتذليل العقبات أمام المنتج المحلي ، وإيجاد قنوات تمويلية متعددة لدعم الفئات المزاولة للنشاط، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً في تأدية الدور المهم للصندوق.

