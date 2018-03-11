ميجان ماركل تخرج عن قواعد النظام الملكي في اختيار فستان زفافها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة بريطانية عن أن الممثلة الأمريكية ميجان ماركل اختارت دار أزياء ” رالف آند روسو ” ليقوم بتصميم فستان حفل زفافها، وبذلك تكون ميجان قد كسرت قواعد النظام الملكي واختارت دار أزياء مختلفة عن تلك التي صممت كل فساتين الزفاف الملكية.

حيث ظهرت ميجان في جلسة التصوير الخاصة بإعلان خطوبتها من الأمير هاري بإطلالة من توقيع الماركة العالمية الشهيرة، لتعيد التعاون من جديد، حيث كانت تختار ما بين ” رالف أند روسو ” و ” الكسندر ماكوين ” الذي صمم غالبية فساتين زفاف العائلة المالكة، آخرهن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

ومن المقرر إقامة حفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركل 19 مايو المقبل.