إلغاء اتفاقية البطاقة الائتمانية خلال 10 أيام من استلامها دون رسوم

حمود العنزي(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، أنه يحق لحامل البطاقة الائتمانية إلغاء اتفاقية البطاقة خلال 10 أيام من استلامه لها وقبل تنشيطها ” دون احتساب أي رسوم على ذلك ” .

وقالت ” حماية المستهلك ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” ينبغي على الجهة المصدرة للبطاقة أن تضمن اتفاقية بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري ما ينص على أحقية حامل البطاقة إلغاء الاتفاقية خلال 10 أيام من استلام بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري. ”

وأشارت ” حماية المستهلك ” إلى إنه لا يحق للجهة المصدرة للبطاقة مطالبته بأي رسوم أو عمولة خلال هذه الفترة، ما لم يقوم بتنشيط البطاقة.