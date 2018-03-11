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قبل الإغلاق.. مؤشر السوق يرتفع بأكثر من 150 نقطة

قبل الإغلاق.. مؤشر السوق يرتفع بأكثر من 150 نقطة
علي القحطاني(صدى):

اكتسب مؤشر سوق الأسهم خلال جلسة، اليوم الأحد، 170 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.4% عند 7670 نقطة، ليقترب من مستوى 7700 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات قبل ساعتين من الإغلاق 3 مليار ريال، حيث تصدر سهما ” المجموعة السعودية ” و ” بتروكيم ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 22.30 ريال و 22.26 ريال على الترتيب.

كما ارتفع سهم ” مصرف الراجحي ” بأكثر من 1% عند 77 ريالًا، وتداولت أسهم ” التصنيع، الاتصالات، بنك الرياض، الأهلي التجاري، كيان السعودية، وسامبا ” على ارتفاع بنسب تراوحت بين 2 و 6%.


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