قطر تواصل استغلالها لأفريقيا.. نوايا خفية لتميم يحملها لـ ” البشير “

طلال الضوي(صدى):

تواصل قطر استغلالها للدول الأفريقية والحاجة الاقتصادية لها، وذلك بإقامة علاقات ودية معها سعياً لتحقيق مصالح ضيقة؛ نظراً لكون أفريقيا هي العمق الإستراتيجي للوطن العربي.

وفي هذا السياق، توجَّه وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، أمس السبت، إلى الخرطوم في زيارة تستمر ليومين، حيث صرَّح بأنه يحمل رسالة شفهية من تميم بن حمد إلى الرئيس السوداني عمر البشير.

وأثارت التصريحات هذه، تكهنات بين الأوساط السياسية حول مضمون هذه الرسالة، ونوايا حمد بن خليفة القادمة.

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