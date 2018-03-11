اكتشفي الوقت الأنسب لصبغ شعرك قبل الزفاف

أماني الغامدي(صدى):

تتّجه أغلب العرائس إلى تغيير لون شعرهنّ قبل الزفاف بغية الظهور بلوك ملفت وجذّاب خلال هذا النهار المميز.

لذا، إذا كنت تنوين تغيير لون شعرك قبل عرسك إكتشفي الوقت الأنسب للقيام بهذه الخطوة.

1- قد يشكّل تغيير لون الشعر بشكل عام مخاطرة خصوصاً بالنسبة للعروس في حال لم يلق بها اللون أو يتماشى مع ستايلها ولون بشرتها مثلاً. لذلك يستحسن تغييره قبل فترة معيّنة من العرس ما يسهّل عمليّة تعديل اللون إذا لم يشكّل الخيار الأفضل.

2- تتطلّب مرحلة تثبيت لون الشعر الجديد بعض الوقت وينصح هنا بتطبيقه قبل وقت معيّن بغية الحصول على درجة اللون المنشودة.

3- يستحسن على العروس صبغ شعرها بلون جديد قبل فترة من زفافها كي تتفادى الإستغراب أو الصدمة التي قد يبديها ضيوفها جرّاء رؤيتها بلوك ولون شعر مختلف تماماً.

أيّ وقت هو الأنسب لتغيير لون شعرك قبل زفافك؟

ينصح معظم خبراء التجميل ومصفّفو الشعر العروس بصبغ شعرها قبل فترة لا تقلّ عن الشهر من الموعد المحدّد لزفافها.