زوجة تدعي علاقتها برجل غريب للطلاق من زوجها

أبو ظبي(صدى):

أدعت زوجة عربية ، بأنها على علاقة مع رجل آخر غير زوجها لإجباره على طلاقها ، والشرطة الإماراتية تُلقي القبض عليها .

حيث فوجئ زوج عربي، برسائل تصله عبر “ واتساب ” من زوجته تقول فيها إنها على علاقة بآخر، وتخطط للزواج به بمجرد حصولها على الطلاق، بالإضافة إلى قيامها بشتمه بألفاظ خادشة.

على الفور قدم الزوج في مركز الشرطة بالشارقة الإماراتية بلاغًا بالواقعة، لتوجه النيابة العامة بعد استكمال تحقيقاتها للزوجة، تهمة تحسين المعصية، بأن ادعت أنها علاقة بشخص آخر، دون وجود رابط شرعي وهي متزوجة، وأنها ستخون زوجها، كما أنها رمت المجني عليه (الزوج) بما يخدش شرفه، بأن وجهت إليه عبارات السب، مستخدمة تقنية المعلومات.

ولكن تراجع الزوج عن المضي قدمًا في القضية، وقرر أن يتنازل عن حقه في القضية، فيما وجدت المحكمة عدم توفر القصد الجنائي في الجريمة المنسوبة للمتهمة، وهي عربية الجنسية، إذ إن الواضح من وقائع الدعوى، أن هناك خلافات أسرية بين المجني عليه وزوجته المتهمة، وحسب أقوال الزوج بأن زوجته ادعت له أنها على علاقة بشخص آخر، ولم توضح نوع العلاقة، ولم يثبت ذلك للمحكمة، فضلًا عن تنازل الشاكي عن دعواه للتصالح مع زوجته.