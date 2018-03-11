رونالدو يقلب الطاولة والصراع يشتعل في مواجهة ميسي

نواف السالم(صدى):

لم تستمر الانتقادات كثيرًا لنجم الريال كريستيانو رونالدو؛ حيث نجح اللاعب في أن يتخطى سريعًا عقبة الانتقادات اللاذعة التي طالته الفترة الماضية، وترك أداؤه يتحدث عنه.

ودفعت الانتقادات ” الدون ” ليصبح الأفضل ويؤكد على ذلك بتفوقه، وارتفاع معدله التهديفي في الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من تصدر البرسا للدوري الإسباني، واحتلال الملكي المركز الـ 3 بفارق 15 نقطة ، إلا أن الدون أطاح بميسي بالأرقام.

وخاض الدون 34 لقاء أحرز خلالهم 33 هدف، بينما شارك ” ميسي ” في 41 مباراة وأحرز فقط 32 هدفًا خلال الموسم الجاري؛ وهو ما دفع عشاق الأبيض للسخرية من المتحيزين لنجم البرسا على حساب رونالدو.

ونجح الدون في مواجهة إيبار، أمس السبت، في تسجيل ثنائية مقابل هدف وحيد للمنافس، في إطار الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.