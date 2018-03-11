اتحاد التايكوندو يطلق هويته الجديدة

سعيد العجل(صدى):

دشن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري هوية الاتحاد الجديدة بعد اعتمادها رسمياً من اللجنة الأولمبية العربية السعودية .

وأوضح ” العمري ” أن الهوية الجديدة تأتي بالتزامن مع الإنجازات العالمية التي حققها الاتحاد مؤخراً بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود التي تلقاها الاتحادات من قيادة هذا الوطن .

وأضاف أن ” الهوية خليط بين الرؤية العالمية والطابع الإسلامي واللون السعودي وهي بداية الانطلاق في التغييرات التي أجراها الاتحاد مؤخراً ” .