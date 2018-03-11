محمد حماقي يحيي أولى حفلاته في المملكة أبريل المقبل

أماني الغامدي(صدى):

يطل المطرب المصري محمد حماقي على الجمهور الخليجي في أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس 5 أبريل المقبل، وذلك بـ ” مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ” ، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

حيث عبر حماقي عن سعادته واشتياقه للغناء في المملكة، مؤكدًا أنه ينتظر رؤية الجمهور السعودي بفارغ الصبر، وتتوفر تذاكر الحفل في فيرجن ميجا ستور.

والجدير بالذكر أن حماقي يعرض له حاليًا على شاشة قناة mbc برنامج المواهب الشهير ” ذا فويس ” ، ويشاركه في عضوية لجنة التحكيم كل من أحلام، اليسا، وعاصي الحلاني.