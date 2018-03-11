نيمار لا يرغب في العودة إلى فرنسا.. والريال يصل إلى اتفاق لضمه

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن نيمار بات لا يرغب في أن يعود مرة أخرى إلى نادي باريس سان جيرمان، وجاءت الإصابة لتعجل برحيله.

وكشفت مصادر، أن اللاعب أخبر بالفعل والده الذي يقوم بدور وكيل أعماله، برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد، في ظل موافقته على التنازل عن جزء كبير من راتبه؛ لتسهيل عملية الرحيل إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وعلى جانب أخر قالت مصادر إن الملكي توصل لاتفاق مع إدارة سان جيرمان؛ لضم اللاعب البرازيلي، مقابل 250 مليون يورو في يونيو المقبل، في ظل توقعات بأن تصل قيمة الصفقة إلى 300 مليون يورو.