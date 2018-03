مهرجان أفلام الطفل يواصل عروضه بمركز الملك فهد الثقافي اليوم

تركية البدر(صدى):

يواصل مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء الْيَوْمَ الأحد سلسلة عروضه السينمائية ضمن مهرجان أفلام الأطفال الأول والذي انطلقت فعالياته يوم ٢ نوفمبر ٢٠١٧م الموافق ١٣ صفر ١٤٣٩هـ.

ويشهد المهرجان هذه المساء عرض ٩ أفلام متميزة ومتناسبة مع عمر الأطفال، لتنضم إلى ٣٤ فيلما تم عرضها منذ انطلاق المهرجان، وتضم الأفلام فيلم ” شباب بوب كورن ” ، وفيلم ” Partly Cloudy ” وفيلم ” Sugar Rush ” وفيلم “ Pikkuli Says No ” وفيلم “ Odd is an Egg ” وفيلم ” Looks ” وفيلم “ Karouma ” وفيلم ” I am Not a Mouse ” وفيلم “Asteria”.

واستقطب المهرجان أكثر من ٢٥٠٠ زائر استمتعوا بهذه العروض إضافة إلى الفعاليات المتنوعة المصاحبة والتي قامت إدارة المهرجان بتوفيرها لتكون الفائدة والمتعة أكبر .