مهرجان أفلام الطفل يواصل عروضه بمركز الملك فهد الثقافي اليوم
يواصل مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء الْيَوْمَ الأحد سلسلة عروضه السينمائية ضمن مهرجان أفلام الأطفال الأول والذي انطلقت فعالياته يوم ٢ نوفمبر ٢٠١٧م الموافق ١٣ صفر ١٤٣٩هـ.
ويشهد المهرجان هذه المساء عرض ٩ أفلام متميزة ومتناسبة مع عمر الأطفال، لتنضم إلى ٣٤ فيلما تم عرضها منذ انطلاق المهرجان، وتضم الأفلام فيلم ” شباب بوب كورن ” ، وفيلم ” Partly Cloudy ” وفيلم ” Sugar Rush ” وفيلم “ Pikkuli Says No ” وفيلم “ Odd is an Egg ” وفيلم ” Looks ” وفيلم “ Karouma ” وفيلم ” I am Not a Mouse ” وفيلم “Asteria”.
واستقطب المهرجان أكثر من ٢٥٠٠ زائر استمتعوا بهذه العروض إضافة إلى الفعاليات المتنوعة المصاحبة والتي قامت إدارة المهرجان بتوفيرها لتكون الفائدة والمتعة أكبر .
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