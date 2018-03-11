بالفيديو.. حمود الفايز ورؤى الصبان يغنيان داخل نفق حديقة
نشرت الإعلامية رؤى الصبان مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي تغني برفقة زوجها الإعلامي حمود الفايز .
وأظهر الفيديو رؤى وحمود وهما داخل نفق بإحدى الحدائق ، ثم أخذت رؤى تُدندن ، فيما غنى حمود مقطع من أغنية خليجية ، وهم يمشون داخل النفق الذي يعمل كصدا صوت .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27347 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبشروا باالسنابات كل يوم
مره برى النفق ومره جوت النفق
وياليل الشقى🤗🤗🤗🤗
الواقع[ عدد التعليقات: 5847 ] نشر منذ 1 ساعة
ليس على وجه الأرض إلا أخبار هذان الزوج وزوجته وبعدين تعدو مراحل ثقالة الدم والسماجة
رااايق[ عدد التعليقات: 4038 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني شادية وعبدالحليم * ههههههههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7729 ] نشر منذ 28 دقيقة
ههههه😊حمود عبد الكريم عبد القادر ورؤى ذكرى الله الله😊😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7729 ] نشر منذ 26 دقيقة
موفقين ان شاء الله☺😁
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3645 ] نشر منذ 19 دقيقة
صحيح سماجه ههههههههههههه😂 … بس كزوجين لايقين لبعض يهبلوووو …. وواضح انهم يحبو بعض …
الله يوفقهم ويرزقهم الذريه الصالحه💖