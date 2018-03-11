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بالفيديو.. حمود الفايز ورؤى الصبان يغنيان داخل نفق حديقة

بالفيديو.. حمود الفايز ورؤى الصبان يغنيان داخل نفق حديقة
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية رؤى الصبان مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي تغني برفقة زوجها الإعلامي حمود الفايز .

وأظهر الفيديو رؤى وحمود وهما داخل نفق بإحدى الحدائق ، ثم أخذت رؤى تُدندن ، فيما غنى حمود مقطع من أغنية خليجية ، وهم يمشون داخل النفق الذي يعمل كصدا صوت .

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5847 ] نشر منذ 1 ساعة

ليس على وجه الأرض إلا أخبار هذان الزوج وزوجته وبعدين تعدو مراحل ثقالة الدم والسماجة

[ عدد التعليقات: 4038 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني شادية وعبدالحليم * ههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 7729 ] نشر منذ 28 دقيقة

ههههه😊حمود عبد الكريم عبد القادر ورؤى ذكرى الله الله😊😁

[ عدد التعليقات: 3645 ] نشر منذ 19 دقيقة

صحيح سماجه ههههههههههههه😂 … بس كزوجين لايقين لبعض يهبلوووو …. وواضح انهم يحبو بعض …
الله يوفقهم ويرزقهم الذريه الصالحه💖

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