بالفيديو.. حمود الفايز ورؤى الصبان يغنيان داخل نفق حديقة

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية رؤى الصبان مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي تغني برفقة زوجها الإعلامي حمود الفايز .

وأظهر الفيديو رؤى وحمود وهما داخل نفق بإحدى الحدائق ، ثم أخذت رؤى تُدندن ، فيما غنى حمود مقطع من أغنية خليجية ، وهم يمشون داخل النفق الذي يعمل كصدا صوت .