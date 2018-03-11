أحلام تغادر ” ذا فويس ” بسبب أحد المتسابقين

نورة الشهري(صدى):

أقدمت الفنانة أحلام على مغادرة موقعها خلال الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس ببرنامج ” ذا فويس ” ، بسبب أحد المتسابقين بالبرنامج وحثه على اختيارها .

وكان قد تسبب المتسابق الكويتي حسن العطار ، في نشوب صراع شرس بين المدربين الأربعة، حيث حاول الجميع إقناع المتسابق الذي أبهرهم بصوته، من أجل الانضمام إلى فرقهم، والبداية كانت باللبنانية إليسا التي عرضت عليه تذاكر من درجة ” VIP ” تصطحبه فيها إلى حيث الحفلات التي يحييها باقي المدربين من أجل مشاهدتهم وهو بصحبتها وضمن فريقها.

فيما أكدت أحلام له أن لديها حفلا بالولايات المتحدة الأمريكية على المسرح الذي يشهد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار، وستصطحبه من أجل الغناء بصحبتها، وهو ما ردت عليه إليسا بكونه سيشاهد أحلام في ذلك الحفل وهو برفقتها.

فيما أعلن عاصي الحلاني عن اعتزال الغناء من أجل التفرغ لهذه الموهبة المميزة في حال انضم لفريقه، كما أهداه قمصانا تحمل شعار ” أحلى صوت ” لإقناعه بالانضمام إلى فريقه.

وأمام هذه العروض وقف حماقي دون عرض، مؤكدا أنه لا يملك سوى الغناء والموسيقى من أجل منحه للمتسابق، في حال وافق على الانضمام لفريقه.

وقبل إعلان المتسابق عن اختياره، غادرت أحلام موقعها وذهبت إلى حيث يتواجد الجمهور، ووجهت رسالتها إلى المتسابق قائلة ” ممكن تجيني صدمة عصبية.. إذا اختارتني برجع ” .

هو ما علقت عليه إليسا بطمأنة المتسابق، والتأكيد له على أن أحلام ستعود في كل الأحوال من أجل استئناف تصوير البرنامج، ليقع في النهاية اختياره على إليسا التي قامت باحتضانه بعدما فضلها على الجميع.