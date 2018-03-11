متحدث البنوك يرد على شكاوى انعدام الصرافات الآلية بعدة مناطق

علي القحطاني(صدى):

اشتكى المواطنين في هجر ومراكز الأحساء من عدم وجود أجهزة للصرف الآلي أو فروع للبنوك والمصارف المحلية بمناطقهم؛ مما يضطرهم للسفر إلى مسافات طويلة بحثًا عن آلة يصرفون منها نقودهم.

ورد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، المتحدث باسم البنوك، طلعت حافظ، على شكاوى المواطنين؛ لافتًا إلى أن: ” استحداث فرع بالإنشاء أو التأجير أو شراء الموقع، وبناء الفرع وتشغيله، وتركيب الجهاز الآلي الصراف، كلها تمثل تكاليف باهظة على المصرف أو البنك. ”

وأشار ” حافظ ” إلى أن ذلك يتطلب عدة موافقات رسمية من جهات حكومية عدة كل فيما يخصها من بينها: مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة التجارة والاستثمار لإصدار سجل تجاري، والتراخيص من الأمانات والبلديات، مؤكدًا أنه متى وجد المصرف أن هناك فائدة لجميع الأطراف في إنشاء جهاز صرف آلي سيقوم بذلك على الفور.