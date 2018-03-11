صحيفة بريطانية تكشف كواليس شراء المملكة لـ 48 مقاتلة تايفون

حمود العنزي(صدى):

كشفت صحيفة بريطانية، عن اتفاق تم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ووزير الدفاع، مع نظيره البريطاني غافي ويليامسون، والذي وضع الخطوط العريضة لشراء المملكة لـ48 مقاتلة تايفون من طراز يوروفايتر.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الرياض وقَّعت بالفعل إطاراً للتعاون بشأن شراء المملكة لـ48 من الطائرة المقاتلة تايفون، والموجودة بالفعل داخل ترسانة الأسلحة والمعدات الجوية للمملكة.

وأشارت، إلى أن هناك مجالات كثيرة سيتم التعاون فيها بين المملكتين، ومنها النسخ التسيارية من الطائرة، والتي تُعرف باسم ” درونز ” أو ” طائرات بدون طيار ” ، الأمر الذي سيجعل من الممكن توطين الصناعات العسكرية الحيوية في المملكة، و فتح مجالات تطوير الأجيال المقبلة منها.

وشملت المحادثات: الإعداد من خلال الاستثمارات إلى الأجيال المقبلة من الطائرات المقاتلة، و المتوقع أن تحل مكان تايفون خلال أعوام .

يأتي توطين عدد من الصناعات العسكرية في المملكة، في إطار الخطة الرامية لتصنيع احتياجات المملكة على مستوى التسليح والمعدات على أراضيها.