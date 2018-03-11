برصاصة صيد.. مصرع مقيمة أسيوية على يد مواطن بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أعلن الرائد بدر السحيباني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، عن تلقي دوريات الأمن بلاغًا، في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ١٤٣٩/٦/٢٢هـ ، يفيد بقيام مواطن في العقد الثالث من العمر، بإطلاق النار من بندقية صيد كانت بحوزته، على مقيمة من جنسية آسيوية.

حيث تمت الواقعة، داخل منزل المواطن بمدينة بريدة، مما أدى إلى وفاة المقيمة الأسيوية، متأثرةً بما لحق بها من إصابات، فيما قام بإطلاق النار على نفسه بعد ذلك، ليلحق بها على الفور.

يشار إلى أنه قد تم انتقال المختصين بمركز الشرطة والنيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لموقع البلاغ، واستكمال الإجراءات اللازمة للحادثة، حيث أشارت الدلائل الأولية، إلى كون المتهم يعاني من اضطرابات نفسية.