شاعر لبناني يعترض على وجود إليسا في لجنة تحكيم ذا فويس

أماني الغامدي(صدى):

عبر الشاعر اللبناني أحمد ماضي عن اعتراضه عن وجود الفنانة اللبنانية اليسا في لجنة تحكيم ” ذا فويس ” بطريقة ساخرة؛ بسبب رؤيته أن صوتها أضعف من المشتركين، وأنها لو كانت قدمت في ” ذا فويس ” فلن تُقبل.

حيث قال ” ماضي ” في تغريده له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلا: ” يا ترى اليسا إذا كانت من المشتركين مش بلجنة التحكيم ببرنامج the voice معقول كانت رح تقطع المرحلة الأولى.. أنا بقول لا” .

مع العلم أن أحمد ماضي قد اتهم اليسا بقلة الوفاء لخلافات اشتعلت بينهما بسبب استبعادها إحدى الأغاني التي كتبها لها، وطالبته باستبدالها بأغنية أخرى دون مقابل مادي، وهو ما تسبب في القطيعة الفنية بينهما.