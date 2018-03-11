لأول مرة بالسودان فتاة تحضر عقد زواجها في المسجد

الخرطوم(صدى):

أثار مساعد الرئيس السوداني والعضو البارز في حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، ضجة واسعة بين المواطنين بالسودان والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أثناء عقد زواج ابنته في المسجد الجمعة حيث نادى عليها، وطلب منها أن تعلن موافقتها على طلب الزواج على رؤوس الأشهاد.

وحضرت ابنة مساعد الرئيس إلى المسجد وجلست في المكان المخصص للنساء على غير ما جرت العادة في السودان.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى في السودان لمباشرة الفتاة لعقد زواجها من داخل المسجد.

وأول من طبق هذه الخطوة كان الراحل حسن الترابي في عقد زواج ابنته، ولكن عقد النكاح لم يكن في المسجد.

يٌشار إلى أنه تجري العادة في السودان أن يتم العقد بالمسجد ولا تحضره النساء وينوب عن الزوجة والدها أو أي وكيل آخر تختاره الأسرة.