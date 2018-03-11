الجولة الـ 24 كابوس للزعيم والعميد

نواف السالم(صدى):

خرج نادي الهلال، المتصدر، من الجولة الـ 24 من دوري المحترفين،جريحًا على الرغم من احتلاله المركز الأول.

ودخل الزعيم الجولة بفارق 4 نقاط عن الراقي ” الوصيف ” ؛ إلا أنه في النهاية استطاع الأهلي أن يستغل تعثر الهلال وقلص الفارق إلى نقطة واحدة باتت تهدد الزعيم.

ويتبقى في المسابقة 3 مواجهات فقط لكلًا من المتصدر والوصيف، والتي ستحدد الفائز باللقب، في ظل اشتداد المنافسة بعد اقتراب الأهلي من منطقة الهلال.

وفي السياق ذاته زادت الجولة من جراح العميد الذي تراجع إلى المركز العاشر، برصيد 30 نقطة، بعد تلقيه هزيمة أخرى على يد النصر بثلاثية.