إليسا ترفض مصافحة إحدى متسابقات ذا فويس وأحلام تتدخل

نورة الشهري(صدى):

اشتعلت المنافسة بين أعضاء لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” في الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس أمس ، حينما صعدت المتسابقة هالة مالكي إلى المسرح .

حيث التف إليها المدربون الأربعة، ودخلت إليسا في تحد كبير من أجل ضمها إلى فريقها، قبل أن تختار هالة الانضمام إلى فريق محمد حماقي.

ذلك الأمر الذي دفع أحلام إلى التعليق غاضبة بأنها أخبرت إدارة ” MBC ” ألا تتعاقد مع حماقي، في تعبير عن قوة المنافسة ونجاحه في ضم الأصوات المميزة إلى فريقه.

وحينما توجهت المتسابقة إلى اللجنة من أجل مصافحة الجميع، رفضت إليسا مصافحتها قائلة ” ما تسلمي عليا أبدا ” ، لتتدخل أحلام قائلة ” تمزح تمزح ” ، وهو ما جعل إليسا تدخل في نوبة ضحك ثم تحتضن المتسابقة.