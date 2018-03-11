بالصور.. أمانة الطائف ترصد 40 مخالفة غذائية.. وتواصل أعمالها في صيانة الجسور

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت أمانة محافظة الطائف، اليوم الأحد، عن رصد 40 مخالفة في مرافق بيع الأغذية، خلال جولة ميدانية للإدارة العامة لصحة البيئة على 137 مرفقًا غذائيًا، بأنحاء المدينة.

من ناحية أخرى، واصلت أمانة الطائف أعمالها في صيانة جسر المؤتمرات، وكذلك إزالة الكتابات العشوائية على الجدران، وذلك ضمن خطة صيانة الجسور والأنفاق بالطائف.

جاء ذلك وفقًا لما ذكرته أمانة الطائف، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

