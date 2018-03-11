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مواطن يهاجم مطار جدة.. والإدارة ترد

مواطن يهاجم مطار جدة.. والإدارة ترد
نايف السالم(صدى):

 

هاجم أحد المواطنين، إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد قيامهم بأخذ المشروبات من المسافرين قبل الصعود إلى طائرة متوجهة إلى بريطانيا.

وقال المواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أخذوا كل مشروباتنا قبل ما نطلع الطيارة إلى بريطانيا.. طيب على الأقل وفروا مشروبات بالداخل بعد الأمن للأطفال والمحتاجين ” .

وقالت إدارة المطار رداً على المواطن : ” يسعدنا خدمتك، ونفيدك أنه بناء على التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بحظر نقل السوائل على متن الرحلات الجوية الدولية والداخلية.. شاكرين ومقدرين تفهمكم وتعاونكم ” .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9172 ] نشر منذ 59 دقيقة

هل تم ابلاغ المسافرين قبل صعود الطائرة

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 7 دقائق

المفروض يسمحو لهم

[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 2 دقيقتين

أخذوا كل مشروباتنا😩

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