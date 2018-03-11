مواطن يهاجم مطار جدة.. والإدارة ترد
هاجم أحد المواطنين، إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد قيامهم بأخذ المشروبات من المسافرين قبل الصعود إلى طائرة متوجهة إلى بريطانيا.
وقال المواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أخذوا كل مشروباتنا قبل ما نطلع الطيارة إلى بريطانيا.. طيب على الأقل وفروا مشروبات بالداخل بعد الأمن للأطفال والمحتاجين ” .
وقالت إدارة المطار رداً على المواطن : ” يسعدنا خدمتك، ونفيدك أنه بناء على التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بحظر نقل السوائل على متن الرحلات الجوية الدولية والداخلية.. شاكرين ومقدرين تفهمكم وتعاونكم ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9172 ] نشر منذ 59 دقيقة
هل تم ابلاغ المسافرين قبل صعود الطائرة
سلطان[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 7 دقائق
المفروض يسمحو لهم
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 2 دقيقتين
أخذوا كل مشروباتنا😩