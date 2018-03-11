مواطن يهاجم مطار جدة.. والإدارة ترد

نايف السالم(صدى):

هاجم أحد المواطنين، إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد قيامهم بأخذ المشروبات من المسافرين قبل الصعود إلى طائرة متوجهة إلى بريطانيا.

وقال المواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أخذوا كل مشروباتنا قبل ما نطلع الطيارة إلى بريطانيا.. طيب على الأقل وفروا مشروبات بالداخل بعد الأمن للأطفال والمحتاجين ” .

وقالت إدارة المطار رداً على المواطن : ” يسعدنا خدمتك، ونفيدك أنه بناء على التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بحظر نقل السوائل على متن الرحلات الجوية الدولية والداخلية.. شاكرين ومقدرين تفهمكم وتعاونكم ” .