بالفيديو.. رضيعة تحاول المشي بعد لحظات من ولادتها

برازيليا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا فيديو، لرضيعة تحاول المشي بعد لحظات من ولادتها في أحد المستشفيات في البرازيل، وسط ذهول الأطباء من حولها.

الغريب في الأمر، أنه عادةً ما يأخذ المولود الطبيعي 12 شهرًا، حتى يستطيع الوقوف على قدميه وتعلم المشي، الأمر الذي جعل الدهشة والاستغراب يبدو على نشطاء ” تويتر ” .