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بالفيديو.. رضيعة تحاول المشي بعد لحظات من ولادتها

بالفيديو.. رضيعة تحاول المشي بعد لحظات من ولادتها
برازيليا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا فيديو، لرضيعة تحاول المشي بعد لحظات من ولادتها في أحد المستشفيات في البرازيل، وسط ذهول الأطباء من حولها.

الغريب في الأمر، أنه عادةً ما يأخذ المولود الطبيعي 12 شهرًا، حتى يستطيع الوقوف على قدميه وتعلم المشي، الأمر الذي جعل الدهشة والاستغراب يبدو على نشطاء ” تويتر ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2779 ] نشر منذ 39 دقيقة

دوبها خرجت مادري من فين وتبي تمشي ماشاء الله عليها مثل الكتكوت لاطلع من البيضه يبي يطير

[ عدد التعليقات: 1916 ] نشر منذ 29 دقيقة

يابوووووي هههههه ههههه هالجيل تتوقع منه اي شي

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