بالفيديو.. رضيعة تحاول المشي بعد لحظات من ولادتها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا فيديو، لرضيعة تحاول المشي بعد لحظات من ولادتها في أحد المستشفيات في البرازيل، وسط ذهول الأطباء من حولها.
الغريب في الأمر، أنه عادةً ما يأخذ المولود الطبيعي 12 شهرًا، حتى يستطيع الوقوف على قدميه وتعلم المشي، الأمر الذي جعل الدهشة والاستغراب يبدو على نشطاء ” تويتر ” .
#البرازيل |
رضيعة تحاول المشي بعد لحظات من ولادتها في المستشفى
وعادة ما يأخذ المولود الطبيعي 12 شهرا حتى يستطيع الوقوف على قدميه وتعلم المشي pic.twitter.com/amh9sEyc3v
— أصوات Q8 (@AswatQ8) March 11, 2018
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2779 ] نشر منذ 39 دقيقة
دوبها خرجت مادري من فين وتبي تمشي ماشاء الله عليها مثل الكتكوت لاطلع من البيضه يبي يطير
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1916 ] نشر منذ 29 دقيقة
يابوووووي هههههه ههههه هالجيل تتوقع منه اي شي