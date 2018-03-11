استئصال ورم يزن 2 كيلو من بطن مريضة بمستشفى دومة الجندل

عادل الحربي(صدى):

نجح مستشفى دومة الجندل العام, في استئصال ورم من حوض وبطن مريضة يزن 2 كيلو غرام.

وكانت المريضة قد راجعت المستشفى بسبب آلام في البطن وبعد المعاينة من قبل الفريق الطبي المختص, تبين وجود ورم في بطن وحوض المريضة, وتم إجراء عملية جراحية تُعد من العمليات الجراحية النوعية, حيث نجح الفريق ولله الحمد في استئصال الورم الذي يزن 2 كيلو جرام.

يُذكر أن مستشفى دومة الجندل العام 130 سريراً بلغ عدد مراجعيه العام الماضي 65085 مراجعاً, بينما بلغ عدد المنومين فيه 5986 مريضاً, وأجرى 46 عملية جراحية الشهر الماضي.