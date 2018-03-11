بالصور.. مصادرة ألعاب خطرة في إطار حملة رقابية على حدائق الشوقية

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية، عن تنفيذ حملة رقابية مكثفة على المتنزهات والحدائق العامة ومواقف حجز السيارات، للتأكد من توفر الخدامات بها ومنع وضبط المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية، أن البلدية نفذت حملة مكثفة في حديقة حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع وطريق الليث، والتي تُستغل من قِبَل بعض المخالفين الذين يقومون بتأجير الألعاب التي تمثل خطرًا على الأطفال بطرق عشوائية.

وفي السياق نفسه، أشار ” عراقي ” إلى إنه تم مصادرة 13 من سيارات الأطفال الكهربائية، التي تم حجزها في مستودعات البلدية، لافتًا إلى هروب أصحابها، وذلك في إطار الحملة لضبط الباعة الجائلين وبعض مؤجري ألعاب الأطفال المخالفين.