بالفيديو.. ” السومة ” يغضب على المسيليم.. والأخير يرد: راعي مشاكل

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن الحالة المعنوية لدى لاعبي الأهلي المرتفعة عقب تحقيق انتصارات هامة والاقتراب من المتصدر الهلال في دوري المحترفين، انعكست على اللاعبين.

وفي هذا السياق قام الحارس ياسر المسيليم بإزعاج المهاجم السوري عمر السومة بطريقة طريفة عندما قام بتصويره دون علمه.

ونشر مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ” المسيليم ” ، والذي ظهر من خلاله ” السومة ” غاضبًا على الحارس مطالبة بعدم تصويره دون أن يدري.

ورد ” المسيليم ” مازحًا على ” السومة ” : ” خلي الناس يشوفونك على طبيعتك، راعي مشاكل “.

واستطاع الأهلي أن يقلص الفارق بينه وبين الهلال ليصل إلى نقطة واحدة بعد تعثر الزعيم أمام الاتفاق، بالإضافة لتحقيقه نتائج إيجابية في إطار بطولة دوري أبطال أسيا.