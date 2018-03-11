” ترامب ” يكشف عن خطته لحماية أطفال المدارس من الهجمات المسلحة
يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، خطته لحماية الأطفال من الهجمات المسلحة داخل المدارس رسميًا، أمام الكونجرس الأمريكي.
وبيَنت مصادر، أن القانون الجديد – الذي يتوقع حصوله على موافقة أعضاء الكونجرس مساء اليوم، يشجع على السماح للقائمين على المدارس بتسليح بعض أعضاء الهيئة التعليمية بها.
فيما أوضحت المصادر، أن ” التسليح ” ، سيتم من خلال قانونين، بعد تشكيل لجنة لوضع الميزانية المطلوبة لتسليح أشخاص محددين داخل المدارس، لحمايتها من الهجمات المسلحة.
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