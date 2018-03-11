” ترامب ” يكشف عن خطته لحماية أطفال المدارس من الهجمات المسلحة

واشنطن(صدى):

يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، خطته لحماية الأطفال من الهجمات المسلحة داخل المدارس رسميًا، أمام الكونجرس الأمريكي.

وبيَنت مصادر، أن القانون الجديد – الذي يتوقع حصوله على موافقة أعضاء الكونجرس مساء اليوم، يشجع على السماح للقائمين على المدارس بتسليح بعض أعضاء الهيئة التعليمية بها.

فيما أوضحت المصادر، أن ” التسليح ” ، سيتم من خلال قانونين، بعد تشكيل لجنة لوضع الميزانية المطلوبة لتسليح أشخاص محددين داخل المدارس، لحمايتها من الهجمات المسلحة.