طلاب يجبرون معلمهم على رفع دعوى قضائية ضدهم بمكة

نايف السالم(صدى):

أقدم معلم في مدرسة متوسطة بمكة المكرمة، على رفع دعوى قضائية ضد عدد من طلاب المدرسة، متهماً إياهم بالتنمر عليه.

وأكد المعلم أنه اضطر إلى التقدم بهذه الدعوى إلى المحكمة الجزائية، بعد أن واصل الطلاب توجيه الإساءات إليه ونعته بألفاظ بذيئة وصلت لحد القذف، بعد أسبوعين.

وأوضح المعلم أنه يريد رد اعتباره، بعد أن تغاضى عنهم طيلة تلك الفترة، مشيراً إلى أنه تسلَّم مذكرة مراجعة بحق الطلاب من المحكمة، أودعها لدى قسم شرطة جرول.

من جانبهم، حاول أولياء الأمور والمعلمين إقناعه بالتنازل عن الدعوى، إلا أن المعلم أصرَّ على المضي فيها إلا في حالة تقديم الطلاب اعتذاراً رسمياً له أو نقلهم من المدرسة.

يشار إلى أن عدداً من الطلاب يشهدون على الإساءات التي وجهها زملائهم إلى المعلم، وقد قامت إدارة المدرسة بتوثيقها في شهاداتهم بالمحاضر.