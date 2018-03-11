كوب واحد من هذا المشروب على الريق يزيل الكرش

متابعات(صدى):

ينزعج الكثير من الرجال والنساء على حد سواء من مشكلة الكرش والدهون الزائدة في الجسم، لكن لا يستطيعون الانتظام في أي من أنواع الرجيم التي تجعلهم يتخلصون من الكرش الزائد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص يمكنك أن تناول كوب يوميًا في الصباح من هذا المشروب الذي سيخلصك من الكرش وهو عبارة عن الآتي:

– المكونات هي :

– 1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.

– 1 ليمونة كبيرة مقطعة شرائح.

– 1 ثمرة خيار مقطعة شرائح.

– حفنة من أوراق النعناع الطازج.

– 2 لتر ماء.

طريقة التحضير :

– يوضع الماء في عبوه زجاجيه صغيرة وتضاف إليه جميع المكونات ثم يغلق جيدا، ويحفظ في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

– يصفى المشروب جيد ويفضّل تناوله على معدة خاوية، وتكرر هذه الطريقة يوميا لمدة 15 يوم.