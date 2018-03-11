أطعمة هامة على المرأة تجنبها بعد الـ 40

متابعات(صدى):

تتغير احتياجات المرأة الغذائية مع اختلاف المرحلة العمرية، وبعد تخطي الـ40 عليك القيام بتغيرات عديدة ومستمرة خلال هذا العقد وحتى بلوغ الـ 50. بالطبع تقليل الدهون وخاصة الحيوانية من أهم التغييرات، كما تنبغي مراقبة الوزن جيداً، وتناول الأطعمة المفيدة لصحة القلب والعظام والبشرة.

السعرات الحرارية: ترتبط زيادة دهون الجسم بمخاطر أمراض القلب والسكري والسرطان والتهاب المفاصل. لذا، عليك خفض كمية الطعام بحيث يتراوح عدد السعرات بين 1600 و2400 سعرة، ويرجع التفاوت إلى النشاط البدني وطول الجسم، فالمرأة النشيطة بدنياً يمكنها تناول 500 سعرة زائدة عن الحد الأدنى.

المغذيات: الحديد والكالسيوم وفيتامين ” د ” و ” ب12 ” من أهم المغذيات التي عليك زيادتها في طعامك بعد الـ 40، أو تناول مكملات غذائية توفرها. لكن نظراً لأن فيتامين ” ب12 ” مثلاً يتوفر في المنتجات الحيوانية والكالسيوم من الحليب عليك تقليل الدهون ومراقبة كميتها، والعمل على زيادة أكل البقول والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

الملح والسكر: من العناصر الغذائية التي عليك مراقبتها أيضاً كمية الملح للحفاظ على انضباط ضغط الدم، والسكر لضبط الوزن والوقاية من السكري. ويساعد على ذلك تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني والخبز الأسمر لتعزيز الإحساس بالشبع وبالتالي الحد من اشتهاء الملح والسكر.

الترطيب: تتطلب رعاية البشرة ترطيب الجسم بالسوائل الخالية الكافيين، وشرب الكثير من الماء وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء، إلى جانب المكسرات الغنية بفيتامين ” إي ” ودهون أوميغا3.