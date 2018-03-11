بالفيديو.. طالب يضرب رئيس وزراء باكستان السابق بالحذاء
كشفت مصادر، عن قيام طالب سابق في معهد في لاهور الباكستانية، اليوم الأحد، بإلقاء الحذاء في وجه رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
وأوضحت المصادر، أن ” نواز ” صعد إلى المنصة لإلقاء كلمة أمام المشاركين في حدث يقيمه المعهد؛ حين فوجئ بطالب سابق في المعهد يدعى ” طلحة منور ” ، يلقي الحذاء في وجهه.
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشاب، الذي تم نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه للضرب من الطلاب وموظفي المعهد إثر الواقعة.
ومن الجدير بالذكر، إنه واجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف اتهامات تتعلق بقضايا فساد، العام الماضي، أدت إلى استقالته من منصبه بعد أن رأت المحكمة العليا أنه غير مؤهل لتولي المنصب؛ بسبب الغموض حول مصادر دخله.
abdul[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 2 ساعتين
رئيس السّروقية السابق.
دمعة بعير[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعين خير طلحه
الواقع[ عدد التعليقات: 5847 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكلة ان نواز شريف لايحتاج لا منصب ولا مال فهو يملك الملايين من الدولارات والعقارات وبإمكان أن يعيش معزز مكرم في افخم واجمل بلاد في العالم هو وأسرته الا انه ذهب إلى من يضربه بالحذاء أمام وسائل الإعلام مع الأسف
غليص[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
الي مايعرف عن نواز شريف يسأل شعبه ويعرف مقدار حب شعبه له نواز شريف هو من وقف ضد امريكا وامريكا هي التي ازاحته عن الحكم ورشت العديد من المسؤولين الباكستانيين وازيح بامر من المحكمه لان الشيعه هناك لايريدونه وبسبب تقارب باكستان مع الصين في العديد من القضايا اهمها ايجاد تجاره حره بدال دبي التي تكلف الصين المال والزمن لوصول بضاعتها الى دبي فباكستان اختصرت الزمن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27347 ] نشر منذ 1 ساعة
يقلد العراقي😂😂😂