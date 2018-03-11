بالفيديو.. طالب يضرب رئيس وزراء باكستان السابق بالحذاء

إسلام آباد(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام طالب سابق في معهد في لاهور الباكستانية، اليوم الأحد، بإلقاء الحذاء في وجه رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وأوضحت المصادر، أن ” نواز ” صعد إلى المنصة لإلقاء كلمة أمام المشاركين في حدث يقيمه المعهد؛ حين فوجئ بطالب سابق في المعهد يدعى ” طلحة منور ” ، يلقي الحذاء في وجهه.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشاب، الذي تم نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه للضرب من الطلاب وموظفي المعهد إثر الواقعة.

ومن الجدير بالذكر، إنه واجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف اتهامات تتعلق بقضايا فساد، العام الماضي، أدت إلى استقالته من منصبه بعد أن رأت المحكمة العليا أنه غير مؤهل لتولي المنصب؛ بسبب الغموض حول مصادر دخله.