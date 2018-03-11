البريد السعودي يشكر ” الغزال ” على إسهاماته المتميزة

فيصل العنزي(صدى):

منح مدير عام بريد المنطقة الشرقية الأستاذ أحمد بن محمد البليهد، الزميل زهير بن جمعه الغزال ( مسؤول العلاقات العامة والإعلام في بريد محافظة الأحساء)، شهادة شكر وتقدير، على جهوده وإسهاماته المتميزة في نشر أخبار وأنشطة وفعاليات بريد المنطقة الشرقية. وتمنى البليهد الاستمرار في هذا العطاء المتميز.

وبدوره، عبر الغزال، عن سعادته الغامرة بذلك التكريم، معتبراً ذلك وسام شرف، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه صالح وخدمة وطننا الغالي.