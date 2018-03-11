الفيضانات تجلب التماسيح لشوارع أستراليا

كانبرا(صدى):

شهدت بعض البلدات الأسترالية، غزواً للتماسيح نتيجة انحسار مياه الفيضانات، خاصة في ولاية كوينزلاند، وتغطيتها للمراعي وعزلها لـ البلدات.

وبيَّنت بعض الصور المتداولة، وجود التماسيح في هذه البلدة ما يشكل خطراً شديداً على سكانها.

من جانبه، صرَّح باحث في حديقة حيوان الولاية، أن التماسيح معروف عنها أنها تتستخدم مياه الفيضانات في المنطقة؛ للانتقال إلى مناطق أخرى والبحث عن الغذاء.

وفي سياق منفصل، أوضح متحدث باسم خدمات الإطفاء والطوارئ في الولاية، أنه تم إنقاذ مجموعة من الطلبة والمدرسين حاصرتهم مياه الفيضانات صباح الأحد في أحد المواقع جنوب البلاد.

أما عن أضرار الفيضانات، فأشارت مسؤولة بالحكومة إلى أن تقييم الأضرار سيحتاج إلى أسابيع خاصة التلفيات التي لحقت بمحصولي الموز وقصب السكر.

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