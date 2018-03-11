نداء الطبيعة يجبر راموس على قطع مباراة إيبار

نواف السالم(صدى):

شهدت مباراة ريال مدريد في مواجهة إيبار، أمس السبت، مشهد مثير وغريب كان النجم سيرجيو راموس هو البطل فيه.

لم يستطع سرجيو راموس أن يستكمل الربع ساعة الأخيرة في المباراة دون أن يضطر إلى الذهاب إلى الحمام، خلال اللقاء.

وفي هذا السياق أوضح المدير الفني زين الدين زيدان، أن اللاعب اضطر للخروج من المباراة بعد شعوره بحاجة ماسة لقضاء حاجته وتلبية نداء الطبيعة.

وغرد ” راموس ” عبر حسابه على ” تويتر ” للتوضيح وطمأنة الجماهير: ” ألم معتاد في المعدة، ثم الخروج من الملعب والعودة مجدداً، والفريق يسجل هدفاً، وأخيراً العودة للمنزل “.