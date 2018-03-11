بالصور.. مازيراتي تستعرض سياراتها باللون الأسود في جنيف

جنيف(صدى):

ساد اللون الأسود على أول ظهور لمازيراتي بمعرض جنيف للسيارات لهذا العام، فقد أتت منصتها مستضيفه نسخ الإصدارات الجديدة من جيبلي وكواتروبورتي وليفانتي نيريسمو مطلية بالأسود.

كانت مازيراتي قد كشفت النقاب عن إصدار نيريسمو أول مرة العام الماضي، ولكنه أتي هذا العام مطليا بالأسود بزخرفات من الكروم الأسود على شبكة المبرد، أما جيبلي وكوارتوبورتي فقد أتوا بمصابيح أمامية لامعة. وقد أتت الثلاث موديلات بجنوط عجلات إما 20 أو 21 إنش بلمسات سوداء داكنه.

ولم تأتي مقصوراتهم بكثير من التحديثات، إلا أن مقصورة جيبلي أصبحت الأن مجهزة بمقاعد رياضية حافظة للحرارة وعجلة قيادة حافظة للحرارة أيضا، كذلك حصلت كواتروبورتي على مقصورة مزخرفة بلمسات من ألياف الكربون، أما ليفانتي فقد تم تحديث نظام التحكم بالمناخ الخاص بها مع تجهيزها بمقاعد حافظة للحرارة هي الأخرى.

وبجانب تلك الموديلات الثلاث، ستقوم مازيراتي بعرض عدد من الموديلات الأخرى كجيبلي S Q4 GranLusso بتصميم خارجي يستضيف جنوط عجلات 20 إنش، ومقصورة داخلية بجلود حمراء، وجران كابريو MC التي ستأتي بمقصورة من جلود الألكانترا الفاخرة مزينة بلمسات من ألياف الكربون.

كما ستنضم سيدان كواتروبورتي S Q4 GranLusso إلى منصة مازيراتي، وسيأتي موديلها الجديد بطلاء أزرق جذاب وجنوط عجلات 21 إنش.