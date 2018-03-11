أمير الباحة يرعى غدا حفل تدشين ملتقى الأمن الفكري

إبراهيم الزهراني(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، غداً، حفل تدشين ملتقى الأمن الفكري ” اعتدال ” ، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

وأعرب مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة سعيد بن يحيى الزهراني، عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته لتدشين الملتقى، ودعمه ومتابعته لمختلف مناشط الفرع بالمنطقة، مشيراً إلى أن الملتقى سيتضمن العديد من المحاور التي يقدمها العديد من المختصين بالأمن الفكري.