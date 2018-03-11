المديرات المبالغات في الـ ” ميك أب ” أقل كفاءة في العمل

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن النساء اللاتي يضعن كثيرًا من مساحيق التجميل، أقل احتمالًا أن ينظر إليهن كمديرات جادات في إدارتهن للعمل، وكذلك كونهن أقل كفاءة وقدرة على تولي المسؤولية الإدارية بسبب مبالغتهن في أزيائهن.

وينظر كل من الرجال والنساء إلى النساء اللاتي لا يضعن مساحيق تجميل، بوصفهن الأفضل للقيادة و إدارة ميدان العمل.

كما أشارت أبحاث بجامعة نيويورك إلى أن النساء اللاتي يعملن في وظائف ” نسائية ” نمطية يظهرن أكثر تأثيرًا في حال وضعهن لمستحضرات التجميل.

وبرغم أن النتائج تشير إلى الميل بإظهار بعض الإذعان للمرأة ذات الوجه الجميل، فإن بحثنا الجديد يشير إلى أن مساحيق التجميل لا تعزز هيمنة المرأة.