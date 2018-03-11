بالفيديو.. هلع كلب حاول عض ثعبان بحر كهربائي

متابعات(صدى):

أٌصيب كلب بالهلع والذعر ، بعدما حاول عض ثعبان بحر كهربائي؛ ليصاب بصعقة قوية، جعلته يفر هاربا من أمامه وهو يجر آلامه غير مستوعبا لما حدث.

وتستطيع هذه الثعابين أن تولد طاقة كهربائية كبيرة، تصل إلى ما يقارب الـ600 فولت وأكثر، وبالتالي فإن صدماتها الكهربائية قد تكون قاتلة في أغلب الأحيان، ولذلك يعتبر من الحيوانات المفترسة المنتشرة بشكل كبير في القارة الأمريكية الجنوبية.