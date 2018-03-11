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بالفيديو.. هلع كلب حاول عض ثعبان بحر كهربائي

بالفيديو.. هلع كلب حاول عض ثعبان بحر كهربائي
متابعات(صدى):

أٌصيب كلب بالهلع والذعر ، بعدما حاول عض ثعبان بحر كهربائي؛ ليصاب بصعقة قوية، جعلته يفر هاربا من أمامه وهو يجر آلامه غير مستوعبا لما حدث.

وتستطيع هذه الثعابين أن تولد طاقة كهربائية كبيرة، تصل إلى ما يقارب الـ600 فولت وأكثر، وبالتالي فإن صدماتها الكهربائية قد تكون قاتلة في أغلب الأحيان، ولذلك يعتبر من الحيوانات المفترسة المنتشرة بشكل كبير في القارة الأمريكية الجنوبية.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 46 دقيقة

هذي نتيجة للقافةههههههههههههههههههه،،بس حلوة النحششششششة وهو يتلفت.

[ عدد التعليقات: 2779 ] نشر منذ 41 دقيقة

أتمنى ان الفتيات فيهن طاقه كهربائيه -تخرج عند محاولة الاغتصاب او التحرش-لصعق المجني وتخليه يصيح مثل الكلب-مثل التركي المتحرش بطالبات الابتدائي-

[ عدد التعليقات: 3636 ] نشر منذ 39 دقيقة

انا الود ودي الثعبان يطلع الطاقه في بعض الناس 👊🏻👊🏻👊🏻😑😤

[ عدد التعليقات: 2779 ] نشر منذ 35 دقيقة

حرام ينصعق قلبهم وهو مليااااااااااااان— —-

[ عدد التعليقات: 3636 ] نشر منذ 29 دقيقة

مو مزبووووط من كم يوووم تحتاج إعادة تشغيل 😤😕

[ عدد التعليقات: 2779 ] نشر منذ 22 دقيقة

شكل الموضوع إنفهم بالعكس

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