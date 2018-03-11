بالفيديو.. هلع كلب حاول عض ثعبان بحر كهربائي
أٌصيب كلب بالهلع والذعر ، بعدما حاول عض ثعبان بحر كهربائي؛ ليصاب بصعقة قوية، جعلته يفر هاربا من أمامه وهو يجر آلامه غير مستوعبا لما حدث.
وتستطيع هذه الثعابين أن تولد طاقة كهربائية كبيرة، تصل إلى ما يقارب الـ600 فولت وأكثر، وبالتالي فإن صدماتها الكهربائية قد تكون قاتلة في أغلب الأحيان، ولذلك يعتبر من الحيوانات المفترسة المنتشرة بشكل كبير في القارة الأمريكية الجنوبية.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 46 دقيقة
هذي نتيجة للقافةههههههههههههههههههه،،بس حلوة النحششششششة وهو يتلفت.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2779 ] نشر منذ 41 دقيقة
أتمنى ان الفتيات فيهن طاقه كهربائيه -تخرج عند محاولة الاغتصاب او التحرش-لصعق المجني وتخليه يصيح مثل الكلب-مثل التركي المتحرش بطالبات الابتدائي-
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3636 ] نشر منذ 39 دقيقة
انا الود ودي الثعبان يطلع الطاقه في بعض الناس 👊🏻👊🏻👊🏻😑😤
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2779 ] نشر منذ 35 دقيقة
حرام ينصعق قلبهم وهو مليااااااااااااان— —-
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3636 ] نشر منذ 29 دقيقة
مو مزبووووط من كم يوووم تحتاج إعادة تشغيل 😤😕
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2779 ] نشر منذ 22 دقيقة
شكل الموضوع إنفهم بالعكس